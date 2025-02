‘Poderia ter sido evitado’: Trump critica acidente entre avião e helicóptero em Washington Buscas são realizadas no local em que aeronaves caíram; até o momento, não há informações de sobreviventes da colisão na madrugada... ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 14h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 14h27 ) twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais para criticar o acidente entre avião e helicóptero, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (30). Para o mandatário norte-americano, a colisão poderia ter sido evitada se a torre de controle tivesse tomado outra iniciativa em contato com o piloto do helicóptero. Até o momento, não há informação de sobreviventes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

