Poesias de estudantes da rede pública viram coletânea que será lançada em Florianópolis Projeto do coletivo Slam Educa reúne em livro 30 poesias de estudantes da rede pública e transforma vivências e histórias a partir... ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 00h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 00h17 ) twitter

No próximo dia 26 de julho, às 14h, o coletivo Slam Educa realiza o lançamento de seu primeiro livro, reunindo 30 poesias de estudantes da rede pública autorais escritas e declamadas durante a final do Slam Educa 2024. O evento acontece na Galeria Lama, espaço cultural no Centro de Florianópolis, e terá entrada gratuita.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre este projeto inspirador!

