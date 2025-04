'Point' de navios de luxo, cidade de SC atrai turistas com Centro Histórico e passeio de US$ 60 São Francisco do Sul recebeu quatro cruzeiros na última temporada e planeja ampliar número de escalas a partir de outubro

ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 18h53 (Atualizado em 03/04/2025 - 18h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share