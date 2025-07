Pole, emoção e superação marcam disputa de Alfredinho Ibiapina na Night Challenge NASCAR Brasil Alfredinho passou por momentos de tensão no segundo estágio da corrida de 100 milhas da Night Challenge NASCAR; etapa adiciona tensão... ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 05h16 (Atualizado em 15/07/2025 - 05h16 ) twitter

LUCIANO SANTOS

O piloto de Florianópolis Alfredinho Ibiapina viveu um fim de semana de emoções na etapa Night Challenge 100 Miles da NASCAR Brasil no autódrome Zilmar Beux, em Cascaval, no Paraná. Estreante na categoria, o piloto de 17 anos conquistou a pole position da classe Challenge e venceu o primeiro estágio da corrida, terminando em sétimo lugar na classificação geral, à frente de nomes experientes do automobilismo nacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante corrida!

