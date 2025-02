Polícia aponta irregularidades em excursão que terminou em acidente com 46 passageiros em SC Excursão levaria moradores de Canoinhas para visitar o parque Beto Carrero World, mas acidente na Serra Dona Francisca acabou com o... ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 19h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após o grave acidente com um ônibus de excursão que levava 46 passageiros até o parque Beto Carrero World no último domingo (26), novas informações começam a surgir. De acordo com a PMRv (Polícia Militar Rodoviária), o motorista e a empresa proprietária do veículo estavam em situação irregular.

Para mais detalhes sobre as irregularidades e o acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Motorista perde controle de carro, roda na pista e bate dentro de túnel em Florianópolis

Crianças encontram filhote de tubarão em praia do Sul de SC

Bolada em SC: aposta da Grande Florianópolis fatura prêmio milionário em sorteio da Lotofácil