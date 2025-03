Polícia apreende 722 pares de calçados falsificados em Araranguá Ocorrência foi registrada no bairro Lagoão na terça-feira (25) ND Mais|Do R7 26/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 26/03/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e do 19º BPM (Batalhão de Polícia Militar) apreenderam, em Araranguá, 722 pares de calçados com indícios de falsificação. O cumprimento do mandado de busca e apreensão foi registrado na terça-feira (25).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em ND Mais:

Vingança frustrada de facção gaúcha em Florianópolis leva criminosos à condenação

Vereador expõe caso dos ônibus nos morros de Florianópolis: ‘estão esperando uma tragédia?’

Consignado CLT com garantia do FGTS: como funcionam as parcelas e quais as regras para pagar?