Polícia apreende mais de uma tonelada de camarão e peixe no Mercado Público de Florianópolis Ação fiscalizou 13 peixarias do local e, além da apreensão, resultou na aplicação de multas que chegam a quase R$ 140 mil ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 06h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 06h40 )

A Polícia Militar Ambiental realizou uma vistoria no Mercado Público de Florianópolis na tarde desta terça-feira (29) e, na ação, apreendeu mais de uma tonelada de camarão e peixe. A razão é que, da costa litorânea do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, segue em vigor o período de defeso do camarão entre 28 de janeiro e 30 de abril. Nesses dias, a pesca de diversas espécies é proibida, de maneira a protegê-las enquanto estiverem se reproduzindo.

