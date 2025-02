Polícia bloqueia ponte Pedro Ivo Campos para atender ocorrência e causa filas quilométricas Equipes interditaram as faixas da ponte para atender uma ocorrência urgente no fim da tarde deste domingo (2) ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 23h06 (Atualizado em 02/02/2025 - 23h06 ) twitter

O atendimento de uma ocorrência na ponte Pedro Ivo Campos, em Florianópolis, gerou enormes filas para quem tentava acessar a Ilha no fim da tarde deste domingo (2). Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar fecharam as faixas da ponte, gerando um congestionamento de mais de 7 km na Via Expressa, segundo o Waze.

