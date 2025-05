Polícia Civil aponta três culpados por homicídio em Balneário Arroio do Silva Vítima foi morta a tiros em maio de 2024, no bairro Jardim Atlântico; suspeitos estão detidos ND Mais|Do R7 28/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Polícia Civil concluiu a investigação de um homicídio em Balneário Arroio do Silva, no litoral Sul de Santa Catarina. O crime aconteceu no dia 27 de maio de 24 e teve como vítima Osvaldo Buttner Júnior, de 31 anos. Conforme o Departamento de Investigações Criminais, três homens foram apontados como responsáveis e estão detidos no Presídio Regional de Araranguá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso intrigante.

Leia Mais em ND Mais:

Alesp aprova fundo para promover direitos da comunidade negra de SP

‘Tragédia’: homem morre em acidente ao colidir trator contra barranco em Irineópolis

Entenda por que Criciúma virou a cidade do skate mesmo fora do eixo das capitais brasileiras