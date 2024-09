Polícia Civil desmantela tráfico em operação na Grande Florianópolis Operação visa desarticular uma rede criminosa que opera e gerencia o tráfico no Morro do Horácio, na Capital ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 22h30 (Atualizado em 06/09/2024 - 22h30 ) ‌



A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu um dos gerentes do tráfico na Grande Florianópolis. A prisão aconteceu nesta sexta-feira (6), em Palhoça. A operação visa desarticular uma rede que opera e gerencia o tráfico no Morro do Horácio, na Capital.

