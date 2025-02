Polícia civil prende foragido gaúcho na praia do Campeche, em Florianópolis Criminoso foi localizado nessa sexta-feira (21), portando uma pistola, munições drogas e documentos falsos ND Mais|Do R7 22/02/2025 - 16h26 (Atualizado em 22/02/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu, nessa sexta-feira (21), um foragido gaúcho procurado pela autoridade policial do Rio Grande do Sul por integrar uma organização criminosa. Ele foi localizado na praia do Campeche, em Florianópolis.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes da prisão consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Carro vai parar em rio após despencar de 3 metros em ponte de SC

‘Aumenta meu tesão pela política’, diz Pablo Marçal após se tornar inelegível

STJ e TJSC mantém líder da ‘Máfia Paranaense’ em regime de segurança máxima