Polícia de Criciúma prende foragido por homicídio no Sergipe Crime aconteceu em 2010 e, desde 2018, a prisão do homem estava decretada pela Justiça ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 13h47 (Atualizado em 29/01/2025 - 13h47 )

Um homem, de 41 anos, foragido por homicídio no estado de Sergipe, foi preso em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, na terça-feira (28). De acordo com a Polícia Civil, ele foi encontrado no bairro Vila Floresta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a prisão e o histórico do foragido.

