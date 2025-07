Polícia desarticula esquema de delivery de drogas 24h via WhatsApp em SC Dois homens foram presos com drogas, armas e munições após operação em Chapecó, no Oeste ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 04h16 (Atualizado em 04/07/2025 - 04h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou na tarde de quarta-feira (2) uma operação que desarticulou um esquema de delivery de drogas 24h via WhatsApp, em Chapecó, no Oeste do estado. A ação resultou na prisão de dois homens, de 22 e 31 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo e munições de uso restrito e permitido.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Vegetação complexa e pontos íngremes: área natural guarda mistério de idoso desaparecido em SC

Golpe usa nome do Judiciário de Tubarão e envia falsas intimações por e-mail

Operação investiga grupo do setor de refrigeração por fraude de R$ 50 milhões em Criciúma