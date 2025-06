Polícia descobre plano internacional de grupo após megarroubo de carros de luxo em SC Grupo foi montado só para o crime em Jaraguá do Sul e pretendia faturar alto fora do Brasil ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 18/06/2025 - 23h36 ) twitter

Os carros de luxo levados no assalto a uma concessionária de Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, seriam exportados para países vizinhos com documentos falsificados, segundo a Polícia Civil. A informação surgiu após dois meses de investigação conduzida pela DIC (Divisão de Investigação Criminal).

Para saber mais sobre essa operação e os detalhes do crime, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

