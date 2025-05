Polícia desvenda assassinato de mulher a tiros em Joinville e prende suspeito no PR Vítima foi morta com disparos de arma de fogo a cerca de 100 metros de sua casa no bairro Aventureiro, em Joinville ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 21h36 (Atualizado em 19/05/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O suspeito de matar a tiros Rosa Inês Bosco, de 64 anos, foi identificado e preso nesse domingo (18) em Curitiba, no Paraná. O crime, que aconteceu no dia 28 de abril, em Joinville, foi motivado por dívidas de aluguel.

Para mais detalhes sobre essa investigação e a prisão do suspeito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Grave acidente na SC-285 mata motociclista em cidade do interior

Título de eleitor cancelado pode travar passaporte, CPF e concursos; entenda

Acic analisa avanço tímido do setor industrial no Sul de SC: ‘Temos que criar alternativas’