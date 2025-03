Polícia encontra celular de advogado morto em SC em outro estado O corpo do advogado Leandro Drews foi encontrado em um barranco da BR-477, em Doutor Pedrinho, em janeiro ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h46 ) twitter

A investigação sobre a morte do advogado de Timbó, Leandro Drews, ganhou um novo desdobramento com a localização do celular em outro estado. O corpo do homem que estava desaparecido desde o início de janeiro deste ano, foi encontrado em um barranco da BR-477, em Doutor Pedrinho.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

