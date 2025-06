Polícia encontra extintor de incêndio do balão que caiu em Praia Grande Até o momento, 20 pessoas, incluindo os sobreviventes, foram ouvidas durante as investigações; reconstituição da tragédia que matou... ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 23h15 (Atualizado em 26/06/2025 - 23h15 ) twitter

Nesta quinta-feira (26), a Polícia Civil de Santa Catarina confirmou que havia extintor de incêndio no balão que pegou fogo e caiu em Praia Grande, no Extremo Sul do estado, no sábado (21). Oito pessoas morreram, das 21 que estavam a bordo.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

