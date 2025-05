Polícia flagra ex e comparsas com facões rondando casa de mulher ameaçada em SC PM encontrou ex e outros três homens rondando casa de mulher ameaçada, em Caçador, no Meio-Oeste do estado; todos foram detidos

ND Mais|Do R7 13/05/2025 - 20h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share