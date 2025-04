Polícia frustra entrega de R$ 35 mil e prende três suspeitos de extorsão em Chapecó Vítima informou para a polícia que a primeira extorsão teria ocorrido no dia 4 deste mês; no dia e horário combinado, a polícia surpreendeu... ND Mais|Do R7 10/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h26 ) twitter

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira (9) em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, durante uma operação da Polícia Civil. Elas são suspeitas do crime de extorsão e foram surpreendidas pelos agentes no momento da ação.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro de todos os detalhes dessa operação policial.

