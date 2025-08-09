Polícia identifica ‘especialista’ que driblou cooperativas em SC e gerou prejuízo de R$ 500 mil
Em Criciúma, homem aplicou golpe de R$ 130 mil em uma agência; outros casos foram registrados em Blumenau e em Joinville
O suspeito de aplicar golpes em cooperativas de crédito em Santa Catarina, cujo prejuízo avaliado é de meio milhão, foi identificado pela 2ª Delegacia de Polícia de Criciúma, no Sul do estado, nesta semana. O homem utilizava identidade e documentos falsos para cometer os estelionatos.
