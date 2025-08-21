Logo R7.com
Polícia indicia professor de SC por racismo contra aluna de 13 anos em sala de aula

Ofensas teriam sido ditas à estudante de Laguna, no Litoral Sul do estado, no mês de abril

ND Mais|Do R7

Um professor de Laguna, no Litoral Sul de Santa Catarina, foi indiciado pela Polícia Civil por racismo contra uma aluna de 13 anos. O crime teria acontecido no mês de abril deste ano, quando a estudante relatou ter sido alvo de ofensas de cunho racial em sala de aula pelo suspeito.

