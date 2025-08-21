Polícia indicia professor de SC por racismo contra aluna de 13 anos em sala de aula
Ofensas teriam sido ditas à estudante de Laguna, no Litoral Sul do estado, no mês de abril
Um professor de Laguna, no Litoral Sul de Santa Catarina, foi indiciado pela Polícia Civil por racismo contra uma aluna de 13 anos. O crime teria acontecido no mês de abril deste ano, quando a estudante relatou ter sido alvo de ofensas de cunho racial em sala de aula pelo suspeito.
Um professor de Laguna, no Litoral Sul de Santa Catarina, foi indiciado pela Polícia Civil por racismo contra uma aluna de 13 anos. O crime teria acontecido no mês de abril deste ano, quando a estudante relatou ter sido alvo de ofensas de cunho racial em sala de aula pelo suspeito.
Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: