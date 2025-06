Polícia investiga assassinato em cemitério de Navegantes após corpo aparecer em rio Pessoas em situação testemunharam assassinato em cemitério de Navegantes e avisaram funcionários do local ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 02h35 (Atualizado em 27/06/2025 - 02h35 ) twitter

Um assassinato ocorreu em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina. O homem teria sido morto durante a madrugada desta quinta-feira (26) no cemitério de Machados e o corpo foi achado às margens do rio Itajaí-Açu. Conforme a Polícia Militar, funcionários do cemitério relataram que teriam sido abordados por pessoas em situação de rua, que disseram que teriam ocorrido dois assassinatos nos fundos do local e ambos os corpos teriam sido jogados às margens do rio, porém somente um foi localizado.

