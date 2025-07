Polícia investiga gerente de loja de shopping em SC por divulgar vídeos íntimos da namorada Caso está em investigação pela Dpcami de Criciúma; celular do suspeito foi apreendido ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 04h17 (Atualizado em 22/07/2025 - 04h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O gerente de uma loja de um shopping em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, é investigado pela Polícia Civil por violência doméstica e por divulgação de cenas de cunho sexual da namorada. O celular do suspeito foi apreendido no último sábado (19).

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Joinville inaugura primeiro museu da dança da América Latina

Dono de marcenaria avalia prejuízo milionário e revela possível causa do incêndio em Gaspar

Corpo é encontrado em decomposição sobre a cama em SC; polícia suspeita de feminicídio