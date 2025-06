Polícia investiga homens que usaram PIX com recado de morte e nudes para coagir mulheres em SC Celulares e um videogame, usados para ameaçar mulheres com exposição de imagens íntimas, foram apreendidos pela polícia em Joinville... ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 04h35 (Atualizado em 18/06/2025 - 04h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Dpcami (Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso) cumpriu três mandados de busca e apreensão nessa segunda-feira (16), nos bairros Aventureiro e Floresta. As ações fazem parte de uma investigação sobre crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. De acordo com a delegada Georgia Bastos, dois mandados foram cumpridos contra o mesmo homem, de 38 anos, por descumprimento de medida protetiva. Ele vinha ameaçando de morte uma mulher de 32 anos, enviando mensagens via WhatsApp e até por meio de transferências bancárias (PIX). O caso ocorreu no bairro Aventureiro.

Saiba mais sobre essa investigação e os detalhes dos casos no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Rejeição amorosa e corpo mutilado por cães: o que se sabe sobre a morte brutal de jovem no RJ

Catarinense conquista ouro na Copa do Mundo de Remo na Itália

Feriado de Corpus Christi: o que abre e fecha em Florianópolis nesta quinta-feira