Polícia investiga professor após denúncia de importunação sexual contra sete adolescentes em SC A SED (Secretaria de Estado da Educação) confirmou que o professor, que atuava em São João do Itaperiú, foi afastado de sala de aula...

Pelo menos sete adolescentes, entre 13 e 16 anos, relataram casos de importunação sexual envolvendo um professor da rede estadual de ensino em São João do Itaperiú, no Norte de Santa Catarina. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

