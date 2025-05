Polícia investiga se filhos esconderam corpo do pai para receber benefícios do INSS Polícia investiga se irmãos esconderam corpo de idoso para continuar recebendo sua aposentadoria e pensão do INSS ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 00h35 (Atualizado em 26/05/2025 - 00h35 ) twitter

Informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro revelaram que o italiano Dario Antonio Raffaele D’Ottavio, de 88 anos, cujo corpo foi mantido por seis meses em um quarto pelos filhos, na Ilha do Governador, zona norte da capital fluminense, recebia dois benefícios do INSS. Segundo o delegado Felipe Santoro, os valores somavam cerca de R$ 5 mil, sendo aproximadamente R$ 3,5 mil referentes à aposentadoria e o restante, equivalente a um salário mínimo, à pensão por morte.

Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

