Polícia Militar apreende R$ 600 mil em cocaína no Extremo Sul de SC PM apreendeu mais de 12 kg de drogas em Araranguá na última terça-feira (18) ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 19/02/2025 - 19h26 )

Na última terça-feira (18), a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), por meio do 19° BPM (Batalhão da Polícia Militar), apreendeu mais de 12 kg de cocaína no município de Araranguá, do Extremo Sul de Santa Catarina. A droga está avaliada em mais de R$ 600 mil.

Saiba mais sobre essa importante apreensão e suas implicações no combate ao tráfico de drogas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

