Polícia Municipal é oficializada em cidade de Santa Catarina Nova força de segurança em Chapecó, no Oeste, contará com patrulhamento rural, combate à violência doméstica e reforço no efetivo ND Mais|Do R7 13/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 13/04/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia Municipal é oficializada em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, com a sanção da Lei Complementar nº 866 pelo prefeito João Rodrigues. O anúncio foi feito durante a prestação de contas dos 100 dias de governo, na noite de quinta-feira (10), no Centro de Eventos. A nova estrutura substitui e amplia o papel da antiga Guarda Municipal, incorporando divisões especializadas e reforço no efetivo para atuação direta na segurança pública.

Saiba mais sobre essa importante mudança na segurança pública de Chapecó consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Conheça a Osterbaum mais bonita da Rota do Enxaimel em Pomerode

Quem é mulher que imobilizou suspeito de assediar sexualmente sua amiga em Joinville

Fiscalização inédita com DNA revela alto índice de autenticidade em pescados de SC