Polícia prende 17 e desmantela fraude de R$ 6 milhões contra fintech de Florianópolis Segunda fase da investigação tem como alvo os "conteiros", que receberam os valores desviados em suas contas bancárias; mandados foram... ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 00h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 00h26 )

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu, na manhã desta quinta-feira (10), 17 suspeitos de participação no esquema de fraude milionária em fintech de Florianópolis que desviou mais de R$ 6 milhões. Os mandados de busca e prisão foram cumpridos em oito estados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes dessa operação e as implicações legais para os envolvidos!

