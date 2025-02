Polícia prende dois suspeitos de torturar, matar e jogar corpo de jovem em rio de Lages Prisões ocorreram um mês após o crime e aconteceram durante operação realizada pela Polícia Civil de Santa Catarina; corpo foi encontrado... ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 21h46 (Atualizado em 20/02/2025 - 21h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois suspeitos foram presos um mês após a morte de um jovem de 19 anos. O corpo foi jogado no Rio Caveiras, em Lages. A operação foi realizada pela Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da DIC (Delegacia de Investigação Criminal) de Lages.

Saiba mais sobre os detalhes dessa investigação e o desfecho do caso no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Atleta de São José conquista a medalha de prata em torneio de taekwondo no Canadá

‘Mayday fuel’: o que significa protocolo ativado pela Azul durante voo de SP a MA

Boletos falsos de IPTU: cidade do Litoral Norte de SC faz alerta contra golpe