Polícia prende dupla que aterrorizava cidades de SC com roubos em série O grupo preso por roubos em série é acusado de atirar e acertar o olho de uma das vítima em Indaial ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h27 )

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (13), dois suspeitos de um grupo que praticou roubos em série em estabelecimentos comerciais nas cidades de Indaial, Rodeio e Ascurra.

