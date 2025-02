Polícia prende foragido que vendia remédios tarja preta e anabolizantes na Grande Florianópolis Operação deflagrada nesta quinta-feira apreendeu 100 caixas de remédios tarja preta usados para emagrecimento, frascos de anabolizantes... ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 21h07 (Atualizado em 06/02/2025 - 21h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O proprietário de uma loja de suplementos foi preso em operação deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina na manhã desta quinta-feira (6). A DCE/DIC (Delegacia de Combate a Estelionatos do Departamento de Investigações Criminais da Capital) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, apreendendo anabolizantes prontos para venda e outros itens.

Saiba mais sobre essa operação e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Oncologia do HRO: mutirão promete zerar fila de espera para 1ª consulta

Ingresso para a Ilha do Campeche tem novas alterações em Florianópolis; veja como fica

VÍDEO: Arrastão interrompe festa de aniversário e criminosos não poupam nem o bolo