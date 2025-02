Polícia prende homem suspeito de estuprar e ameaçar a sogra de 88 anos em SC Ocorrência foi registrada em Passo de Torres; crime aconteceu no último domingo (19) ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 16h08 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso por suspeita de estuprar e ameaçar a própria sogra, de 88 anos, em Passo de Torres, no Extremo Sul de Santa Catarina. O crime aconteceu no último domingo (19).

Saiba mais sobre este caso chocante e as medidas tomadas pela polícia consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Ponte é interditada e muda rota de motoristas e transporte público em Joinville

Servidores da Celesc protestam por novas contratações

Corpo de idosa em Rio do Sul encontrado boiando é investigado