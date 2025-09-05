Polícia prende mãe e filho suspeitos de tortura e assassinato a mando de facção em SC Crime aconteceu em fevereiro de 2024 na cidade de Criciúma; sete pessoas já foram detidas por suposto envolvimento no homicídio ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 21h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 21h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de torturar e matar um homem em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Trata-se de mãe e filho, de 45 e 28 anos, identificados pela investigação como integrantes de uma facção criminosa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa operação impactante.

Leia Mais em ND Mais:

Cinema em 100 horas: começa o FAM 2025 em Florianópolis com 73 filmes e maratona audiovisual

Frente fria avança com chuva forte, raios e temporais no Sul do Brasil

Aeroporto de Florianópolis terá terminal intermodal e novo estacionamento