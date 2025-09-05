Polícia prende mãe e filho suspeitos de tortura e assassinato a mando de facção em SC
Crime aconteceu em fevereiro de 2024 na cidade de Criciúma; sete pessoas já foram detidas por suposto envolvimento no homicídio
A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de torturar e matar um homem em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Trata-se de mãe e filho, de 45 e 28 anos, identificados pela investigação como integrantes de uma facção criminosa.
