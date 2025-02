Polícia prende sete e apreende mais de 30 kg de drogas em operação na Grande Florianópolis Operação ‘Território nas Mãos’ da Polícia Militar de Santa Catarina fez apreensões em Florianópolis, São José e Palhoça; ação se encerrou... ND Mais|Do R7 08/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 08/02/2025 - 21h06 ) twitter

A PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina) deflagrou uma operação na Grande Florianópolis para apreensão de armas de fogo, drogas e captura de foragidos da Justiça. A operação “Território nas Mãos” começou às 16h de quinta-feira (6) e terminou na madrugada de sexta-feira (7), resultando na prisão de sete pessoas e na apreensão de mais de 30 kg de drogas.

Saiba mais sobre essa operação e suas consequências no site do nosso parceiro ND Mais.

