Polícia prende suspeito de espancar e matar homem após discussão por demissão em Criciúma

A Polícia Civil prendeu, na terça-feira (15), o suspeito de matar Fernando Martinello Paez, de 47 anos, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O homicídio foi registrado no dia 14 de junho de 2025, por volta das 18h, no bairro Pinheirinho. De acordo com as investigações, coordenadas pelo delegado, Túlio Magalhães Falcão, o crime aconteceu em frente a uma lanchonete. O motivo seria que a vítima teria discutido com o autor, durante o horário de trabalho, o que teria ocasionado a demissão dele.

