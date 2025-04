Polícia prende suspeitos de furto do busto de Olavo Bilac em Blumenau O busto de Olavo Bilac foi alvo de vandalismo no fim de março, em Blumenau ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 19h06 ) twitter

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (2), o principal suspeito de vandalizar e furtar o busto de Olavo Bilac, que ficava localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, a Beira Rio, em Blumenau.

