Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Polícia procura falso policial que embolsou R$ 20 milhões com fraude na venda de veículos em SC

Natan Neri de Morais e Josiane Raitz foram apontados como líderes da organização criminosa por trás do esquema; a mulher foi presa

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Polícia Civil de Santa Catarina busca por um homem, suspeito de liderar um esquema de fraude na venda de veículos no estado. Segundo a investigação, ele e a esposa teriam lucrado R$ 20 milhões com o golpe.

Para saber mais sobre essa investigação e os detalhes do esquema, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.