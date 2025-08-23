Polícia procura falso policial que embolsou R$ 20 milhões com fraude na venda de veículos em SC Natan Neri de Morais e Josiane Raitz foram apontados como líderes da organização criminosa por trás do esquema; a mulher foi presa ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 23/08/2025 - 09h18 ) twitter

A Polícia Civil de Santa Catarina busca por um homem, suspeito de liderar um esquema de fraude na venda de veículos no estado. Segundo a investigação, ele e a esposa teriam lucrado R$ 20 milhões com o golpe.

Para saber mais sobre essa investigação e os detalhes do esquema, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

