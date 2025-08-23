Polícia procura falso policial que embolsou R$ 20 milhões com fraude na venda de veículos em SC
Natan Neri de Morais e Josiane Raitz foram apontados como líderes da organização criminosa por trás do esquema; a mulher foi presa
A Polícia Civil de Santa Catarina busca por um homem, suspeito de liderar um esquema de fraude na venda de veículos no estado. Segundo a investigação, ele e a esposa teriam lucrado R$ 20 milhões com o golpe.
