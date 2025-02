Polícia recupera carga de cosméticos roubada no Norte de Santa Catarina Crime aconteceu no dia 19 de janeiro, quando criminosos levaram cerca de R$ 200 mil de loja em Gaspar ND Mais|Do R7 25/01/2025 - 15h46 (Atualizado em 25/01/2025 - 15h46 ) twitter

Uma operação conjunta entre as polícias civil e militar recuperou, nessa sexta-feira (24), uma carga de cosméticos roubada de uma loja em Gaspar, no Norte de Santa Catarina. O crime aconteceu no dia 19 de janeiro de 2025, causando um prejuízo de, aproximadamente, R$ 200 mil a lojista da cidade.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes da recuperação acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

