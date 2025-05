Polícia revela detalhes de corpo encontrado em rio em SC e pede ajuda para identificação O corpo do homem foi encontrado às margens do Rio do Peixe, em Videira, no Meio-Oeste do estado ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 05h03 (Atualizado em 15/05/2025 - 05h03 ) twitter

A Polícia Civil de Santa Catarina revelou detalhes de corpo encontrado às margens do Rio do Peixe, em Videira, no Meio-Oeste do estado, para conseguir informações que possam ajudar na identificação.

Saiba mais sobre este caso intrigante e como você pode ajudar na identificação acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

