Polícia revela o que aconteceu em festa antes de morte de jovem em estacionamento em SC Renan Viapiana, 24 anos, foi morto após tiros no estacionamento de uma casa noturna em Araquari; um suspeito já foi identificado ND Mais|Do R7 25/03/2025 - 18h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h06 ) twitter

A Polícia Civil identificou um dos suspeitos pelo assassinato de Renan Viapiana, 24 anos, ocorrido no estacionamento de uma casa noturna em Araquari, no Norte de Santa Catarina, no último fim de semana. Apesar da identificação, ele ainda não foi ouvido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

