Polícia suspeita que corpo de empresário seria concretado em Interlagos: ‘conheciam o local’ Polícia suspeita que criminosos tentaram concretar corpo do empresário morto em Interlagos dentro de vala de obra, mas plano não deu... ND Mais|Do R7 14/06/2025 - 05h15 (Atualizado em 14/06/2025 - 05h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Polícia Civil de São Paulo revelou nesta sexta-feira (13) uma nova linha de investigação sobre o caso do empresário morto em Interlagos. De acordo com os investigadores, havia intenção de concretar o corpo de Adalberto Amarilio dos Santos Júnior na vala onde ele foi deixado, dentro do Autódromo de Interlagos.

Para mais detalhes sobre essa investigação intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Colisão entre duas carretas e um caminhão deixa ferido na BR-376, em Garuva

Com UTIs 100% ocupadas, Blumenau já registra 18 mortes por doenças respiratórias

Médico foragido é preso após ser condenado por morte de bebê durante parto em SC