Policiais fantasiados se tornam estratégia para combater o crime no Carnaval Policiais fantasiados de Power Rangers, Chapolin e "cena do crime" flagraram roubos e furtos e prenderam suspeitos no meio da folia...

ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 16h12 (Atualizado em 04/03/2025 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share