Policiais se abalaram em depoimento de homem que matou filha de 10 meses: ‘tamanha brutalidade’ Segundo o delegado responsável pelo caso, o depoimento precisou ser interrompido para que os agentes pudessem se recompor; homem assassinou... ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 04h55 (Atualizado em 29/05/2025 - 04h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O depoimento de João Augusto Borges de Almeida, 21 anos, o homem que matou a filha de 10 meses e a esposa de 23 anos, fez até os policiais entrarem em choque e precisarem se recompor durante a fala. Segundo o delegado responsável pela investigação, Rodolfo Daltro, os detalhes do crime eram “muito grotescos”. João foi preso em flagrante na terça-feira (27) após matar a esposa, Vanessa Eugênio Medeiros, com um mata-leão, e a filha bebê, Sophie Eugenia Borges, esganada. O caso ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Para entender todos os detalhes dessa tragédia e a brutalidade do crime, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Quem é Rafael Tambozi, prefeito reeleito cassado por compra de votos em SC?

Maior dupla de ilusionistas da América Latina se apresenta em Criciúma com show inédito

Alargamento da Meia Praia em Itapema avança com estudos ambientais