Policial cobra R$ 400 para registrar falso crime e perde cargo em Itajaí

O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) condenou um policial civil que cobrou R$ 400 para registrar um falso boletim de ocorrência (BO) de furto de veículo, com o objetivo de intervir em um desacordo comercial. O caso ocorreu na comarca de Itajaí, no Litoral Norte.

