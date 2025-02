Policial rodoviário fica ferido após acidente com viatura na SC-120 O policial rodoviário, de 55 anos, foi socorrido com suspeita de traumatismo craniano e fraturas; acidente aconteceu em Lebon Régis... ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 18h47 (Atualizado em 12/02/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um policial rodoviário estadual, de 55 anos, ficou ferido em um grave acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (12), na SC-120, em Lebon Régis, no sentido ao município de Curitibanos, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre o acidente e o estado do policial, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Dias contados: frente fria se aproxima e tempestades severas põem fim à onda de calor em SC

Ônibus de Itajaí têm ar condicionado? Entenda situação durante onda de calor em SC

Combinação perigosa: calor extremo e frente fria geram risco de chuvas e granizo em Joinville