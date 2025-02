Polícias seguem no encalço de romeno que matou caseiro em SC; o que se sabe e o que falta saber Michael Luciano Borzas, é romeno que matou caseiro e tentou matar esposa da vítima, os dois estavam na casa da ex-namorada dele, em... ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 20h06 (Atualizado em 21/01/2025 - 20h06 ) twitter

As polícias militar, civil e federal seguem no encalço de Michael Luciano Borzas, de 20 anos, o romeno que matou caseiro, tentou matar a mulher da vítima e ateou fogo na casa da ex-namorada em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina. Os crimes ocorreram na manhã desta segunda-feira (20), até o início da tarde desta terça-feira (21), as forças de segurança ainda não conseguiram localizar o rapaz.

