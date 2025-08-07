Polo moveleiro de SC abre processo seletivo com salários de até R$ 19 mil Processo seletivo oferece 37 vagas e cadastro reserva; inscrições vão até 20 de agosto ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 07/08/2025 - 03h37 ) twitter

A Prefeitura de São Bento do Sul, polo moveleiro em Santa Catarina, abriu processo seletivo para contratação temporária de profissionais em diversas áreas. Ao todo, são 37 vagas de empregos, além da formação de cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 19 mil, dependendo do cargo.

Saiba mais sobre as oportunidades e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

