‘Pontal de areia’: a curiosa história por trás do nome de cidade em SC que faz aniversário
História de Navegantes inspira moradores da região; cidade completa 63 anos nesta terça-feira (26)
A cidade de Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, completa 63 anos nesta terça-feira (26). Ela carrega em seu nome uma história rica com homenagem direta à vocação natural e à fé de seus primeiros habitantes.
A cidade de Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, completa 63 anos nesta terça-feira (26). Ela carrega em seu nome uma história rica com homenagem direta à vocação natural e à fé de seus primeiros habitantes.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a fascinante história de Navegantes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a fascinante história de Navegantes!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: