Ponte da Lagoa, em Florianópolis, avança para etapas finais com conclusão do primeiro segmento Estrutura de concreto do trecho inicial será finalizada até o fim deste mês; entrega completa da obra está prevista para o primeiro...

ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 22h06 (Atualizado em 28/01/2025 - 22h06 )

